Pirelli a dévoilé les choix des équipes et des pilotes en termes de gommes pour le prochain Grand Prix, en Malaisie.

Il y a un peu plus de diversité dans les choix que d’habitude et Red Bull et Ferrari ont clairement fait des choix plus agressifs que Mercedes.

Sur le circuit de Sepang, les pilotes auront à disposition les pneus medium, tendres et super-tendres.

Max Verstappen, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen auront le plus de pneus super tendres parmi les top teams, avec 9 trains chacun. Daniel Ricciardo en a pris 8 alors que les pilotes Mercedes se contenteront de 7 trains.

Les plus agressifs ont été Williams et McLaren, avec 10 trains de pneus super-tendres pour chacun de leurs pilotes.

Vous retrouverez l’ensemble des choix dans l’infographie de Pirelli ci-dessous.