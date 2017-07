Pirelli a dévoilé aujourd’hui les choix des pilotes pour le Grand Prix de Hongrie.

Sans surprise, les sélections des pilotes et des équipes ont été très similaires : sur ce circuit lent qui nécessite de l’adhérence et donc des pneus tendres, c’est l’ultra-tendres qui a été plébiscité. Toutes les équipes, sauf Haas F1, auront entre 9 et 10 trains de ce composé disponibles.

Haas F1 a décidé en effet d’en prendre 8 seulement, en prenant à la place un jeu de pneus tendres en plus.

Le pneu médium, le plus dur qui sera à la disposition des pilotes, a été boudé : un seul train par pilote ! Il pourrait servir en course, uniquement si une stratégie décalée venait à être utilisé par un pilote mis en difficulté par un évènement en début de course.

A noter, parmi les pilotes des 3 équipes de pointe, que Max Verstappen a été un peu plus agressif que les autres dans ces choix, comme le montre l’infographie complète ci-dessous.