Pirelli a dévoilé les choix effectués par les pilotes et les équipes pour le prochain Grand Prix, en Belgique. Et ces choix sont assez variés pour une fois.

Il faut dire que c’est la première fois que Pirelli ose proposer ses pneus les plus tendres (ultra-tendres) sur un circuit aussi rapide et exigeant !

Les plus agressifs dans leur sélection ont été Red Bull et McLaren, avec 9 trains de pneus ultra-tendres par pilote alors que Mercedes n’en aura que 6 et Ferrari 7.

L’ensemble des choix est détaillé dans l’infographie distribuée par Pirelli, ci-dessous.