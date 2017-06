Pirelli a dévoilé aujourd’hui les choix des pilotes et des équipes en termes de gommes pour le prochain Grand Prix, dans 10 jours, en Azerbaïdjan.

Sur le circuit de Bakou, les trois équipes de pointe, Mercedes, Ferrari et Red Bull ont fait la même sélection concernant les pneus les plus tendres disponibles (les super tendres) : huit sets de pneus pour chacun de leurs pilotes.

Chez Red Bull, on a préféré prendre un train de medium en plus à la place d’un train de tendres, en comparaison des pilotes Ferrari et Mercedes.

McLaren a opté pour la stratégie la plus agressive avec 10 trains de super tendres.

L’ensemble des choix des pilotes est disponible dans l’infographie fournie par Pirelli ci-dessous.