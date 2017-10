Il y a rarement de grandes disparités dans les choix des trains de pneus Pirelli pour un Grand Prix donné. Mais, pour le Mexique, les approches ne sont clairement pas les mêmes entre les équipes.

Au sein des trois top teams déjà, Mercedes, Ferrari et Red Bull, il y a une grande différence. Les pilotes Mercedes auront à disposition 9 trains des pneus les plus tendres disponibles pour ce Grand Prix, les ultra-tendres. Chez Ferrari, ils en auront 7 et chez Red Bull 6 seulement.

Red Bull a été d’autant plus conservateur qu’elle disposera de 3 des trains les plus durs disponibles (les tendres) pour Daniel Ricciardo et Max Verstappen, contre 1 ou 2 chez Ferrari et Mercedes.

Près de la moitié de la grille a été plus agressive encore : neuf des 20 pilotes auront à disposition 10 trains ultra-tendres sur les 13 alloués.

Les choix complets sont disponibles ci-dessous dans l’infographie fournie par Pirelli.