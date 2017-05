Pirelli a non seulement sélectionné ses pneus les plus durs pour Barcelone mais aussi augmenter ses pressions minimales à utiliser, ce qui a pour effet de dégrader encore les performances.

Mario Isola, le responsable de Pirelli en Formule 1, a tenu à justifier cette dernière décision.

"Après ce début de saison, nous avons reçu de nouvelles données de la part des équipes sur les appuis aérodynamiques à attendre pour cette course. Nous avons eu ces données trois semaines avant la course et les appuis sont bien plus importants qu’avant," explique Isola.

"Nous avons simplement dû réagir à cela, en augmentant un peu nos pressions."

Isola indique toutefois que ces pressions sont "des pressions de départ".

"Nous allons revoir la situation après la première journée (hier). Si tout est sous contrôle, nous allons de nouveau baisser nos pressions."

Et la décision est tombée ce matin : dès les Libres 3, les équipes peuvent en effet utiliser à nouveau des pressions plus basses.