Après avoir bouclé une grande partie de ses essais privés pour 2018, Pirelli a confirmé aux équipes de Formule 1 que sa gamme de pneus proposée pour l’année prochaine serait plus tendre encore que cette année.

Alors que les pneus plus larges de 2017 doivent pourtant composer avec des forces G très importantes, Pirelli n’utilise déjà plus du tout son pneu le plus dur. Le manufacturier italien avait joué la sécurité pour la première année de cette nouvelle règlementation.

"Le pneu dur est tellement inapproprié à cette génération de Formule 1 que je ne connais pas un seul pilote qui souhaite encore l’utiliser. Pirelli a bien réagi en modifiant ses propositions de gommes pour la 2e partie de la saison. Le pneu dur n’est donc plus proposé," se félicite Andy Green, le directeur technique de Force India.

En début de saison, Pirelli comptait en effet le proposer à Sepang, Suzuka ou encore Interlagos. Ce n’est plus le cas. Et Mario Isola, le responsable de Pirelli en F1, a donc promis des pneus plus tendres en 2018.

"Toute la gamme va changer jusqu’à un certain point," confirme-t-il à Singapour.

"Ce qui était un ultra-tendre cette année deviendra, pour schématiser rapidement, un super-tendre l’an prochain. Le super-tendre sera le nouveau tendre et le tendre le nouveau medium. Tout cela signifie bien sûr que nous sommes en train de développer un tout nouveau pneu ultra-tendre."

"Nous aurons ces pneus prêts pour des essais pour toutes les équipes à Abu Dhabi (après le Grand Prix)," conclut Isola.