Comme nous vous le rapportions hier, en collaboration avec les écuries de Formule 1, Pirelli a défini le planning de développement de ses pneumatiques « slicks » et « pluie » 2018.

Ce programme débutera dès mardi, durant les essais en cours de saison organisés dans la foulée du Grand Prix de Bahreïn, et se conclura les 14 et 15 novembre au Brésil, sur le circuit d’Interlagos.

"En vertu de la réglementation sportive, ces tests se dérouleront sur une durée totale de 25 jours de roulage, chacune avec une voiture. Contrairement à l’an passé, tous les teams seront mis à contribution, ce qui par conséquent implique de réquisitionner les actuelles monoplaces pour tester les enveloppes Pirelli 2018, et non des voitures modifiées comme c’était le cas auparavant," indique le manufacturier italien dans son communiqué destiné à clarifier le déroulement de ces essais.

"Les essais se dérouleront selon le même schéma qu’en 2016, à savoir « à l’aveugle » pour les équipes et les concurrents qui ne sauront pas quels pneumatiques leur seront alloués," ajoute Pirelli.

Afin de maximiser la diversité des données récoltées, "huit circuits accueilleront ces tests de développement."

"Ainsi, après Bahreïn, mardi, où Ferrari mettra à disposition une monoplace dédiée aux essais de pneumatiques, ils se poursuivront à Barcelone, Silverstone, Magny-Cours, Budapest (une nouvelle fois durant les essais en cours de saison organisés dans la foulée du Grand Prix), Mexico et Interlagos. Une séance sur piste artificiellement humide se tiendra par ailleurs sur le Circuit Paul Ricard."

Voici le calendrier des tests, défini en accord avec la FIA et les teams :

18-19 avril - Bahreïn - Ferrari (1 jour)

16-17 mai - Barcelone - Renault et Toro Rosso (4 jours)

31 mai - 1 juin - Paul Ricard - Red Bull (2 jours sur le mouillé)

29-30 juin - Paul Ricard - Red Bull (2 jours)

18-19 juillet - Silverstone - Williams et Haas (4 jours)

19-20 juillet - Magny Cours - McLaren (2 jours)

1-2 août - Hungaroring - Mercedes (1 jour)

3-4 août - Barcelone - Ferrari (2 jours)

7-8 septembre - Paul Ricard - Mercedes (2 jours)

31 octobre - 1 novembre - Mexico - Sauber (2 jours) et Force India (1 jour)

14-15 novembre - Interlagos - McLaren (2 jours)