Ce palpitant Grand Prix du Mexique est remporté par le pilote Red Bull Max Verstappen au prix d’une stratégie attendue d’un arrêt aux stands. Une collision au départ entre les deux protagonistes pour le titre, Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari), contraint en revanche ces deux concurrents à en respecter un supplémentaire.

Après s’être arrêté pour chausser les pneumatiques tendres dès la fin du premier tour, tous deux profitent en effet d’un Virtual Safety Car, à mi-parcours, pour basculer sur les super-tendres (Hamilton) et ultra-tendres (Vettel). Mais comme l’Allemand ne parvient pas à terminer parmi les deux premiers, le Britannique coiffe sa quatrième couronne mondiale, la troisième avec Pirelli.

A l’instar de Carlos Sainz (Renault) et Sergio Perez (Force India), Hamilton et Vettel sont les seuls concurrents à passer à deux reprises par la voie des stands. Tous les autres ne stoppent qu’une fois, Kimi Räikkönen, à bord de sa Ferrari, se révélant à l’arrivée le mieux placé des pilotes ayant choisi les mélanges tendres pour leur deuxième relais.

"Le contact du premier tour et le Virtual Safety Car ont obligé Hamilton et Vettel à revoir leur stratégie qui consistait initialement en un arrêt aux stands, ajoutant ainsi un élément tactique à leur course," note Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Garder les pneumatiques dans la bonne fenêtre d’utilisation fut essentiel, tenant compte de la faible dégradation, des appuis réduits à cette altitude et du revêtement glissant de Mexico, mais Verstappen s’est joué des éléments avec brio pour ajouter une nouvelle ligne à son palmarès."

"Les trois mélanges ont tous été utilisés durant le Grand Prix, les teams adoptant différents choix tactiques pour réagir face aux circonstances de cette course fascinante, dépourvue du moindre souci au niveau des pneumatiques. Félicitations à Lewis Hamilton pour ce quatrième titre amplement mérité, décroché avant le terme d’une fabuleuse saison."