Pirelli est bien avancé sur le travail sur ses gommes slicks pour la saison à venir mais beaucoup moins sur ses gommes pluie.

Le manufacturier italien, qui a repris le travail avec Ferrari à ce sujet la semaine dernière à Fiorano, manque encore beaucoup de données pour produire un pneu capable d’évacuer beaucoup d’eau, et qui pourra donc, enfin, satisfaire les pilotes.

Les Italiens espèrent maintenant que la journée "pluie" prévue à Barcelone fasse progresser les choses.

"Avec une empreinte au sol plus large, avec ces nouveaux pneus, la possibilité pour les F1 de partir en aquaplaning augmente sensiblement," explique le manager de Pirelli en F1, Mario Isola.

"C’est pourquoi nous avons demandé à la FIA que la 4e journée des premiers essais de Barcelone se déroule sur une piste arrosée artificiellement (si l’une des 3 premières journées ne s’est pas déroulée sous la pluie, NDLR), afin que nous puissions continuer notre développement."

Isola souligne toutefois un côté positif. A conditions égales, les pneus 2017 seront plus performants que les précédents.

"Des pneus plus larges peuvent évacuer une plus grande quantité d’eau. J’espère donc que la performance de nos pneus intermédiaire et pluie s’améliorera."