Pirelli a confirmé aujourd’hui quelles seraient les gommes sélectionnées pour quatre Grands Prix : l’Espagne, Monaco, Canada et l’Azerbaïdjan.

Malgré le niveau faible de dégradation constaté lors des essais hivernaux, qui se concluent aujourd’hui, le manufacturier italien a choisi les trois gommes les plus dures de sa gamme pour Barcelone.

Le Grand Prix d’Espagne sera d’ailleurs le seul Grand Prix parmi les huit premiers de la saison où nous verrons la gomme dure.

En effet, à Monaco et au Canada, les équipes disposeront des gommes les plus tendres : ultra-tendres, super-tendres et tendres. A Bakou, pas d’ultra-tendres au programme mais des super-tendres, tendres et mediums.