Pirelli annonce aujourd’hui sa sélection de mélanges pour les troisièmes et quatrièmes manches de la saison 2017 de Formule 1.

Pour le Grand Prix de Bahreïn*, du 14 au 16 avril sur le circuit de Sakhir :

P Zero Blanc medium

P Zero Jaune tendres

P Zero Rouge super-tendres

Voici par ailleurs les pneumatiques choisis par Pirelli qui devront être disponibles (l’un d’entre eux doit être chaussé) durant certaines phases du Grand Prix :

Un train de P Zero Blanc medium

Un train de P Zero Jaune tendres

Pneumatiques désignés pour le troisième segment des qualifications (Q3) :

Un train de P Zero Rouge super-tendres

Pour le Grand Prix de Russie*, du 28 au 30 avril sur le circuit de Sotchi :

P Zero Jaune tendres

P Zero Rouge super-tendres

P Zero Violet ultra-tendres

Voici par ailleurs les pneumatiques choisis par Pirelli qui devront être disponibles (l’un d’entre eux doit être chaussé) durant certaines phases du Grand Prix :

Un train de P Zero Jaunes tendres

Un train de P Zero Rouge super-tendres

Pneumatiques désignés pour le troisième segment des qualifications (Q3) :

Un train de P Zero Violet ultra-tendres

* La nomination de pneumatiques pour les épreuves extra-européennes doit être effectuée 15 semaines avant l’événement, contre 9 pour les rendez-vous européens.

En vertu de la réglementation, chaque pilote doit conserver un train du mélange le plus tendre, parmi les trois nominés, pour la Q3. Ces gommes doivent être retournées à Pirelli à l’issue de la séance qualificative pour les concurrents classés dans le Top-10. Les autres peuvent quant à eux les garder pour la course.

Lors des 5 premiers meetings de la saison, les 13 trains de chaque pilote sont identiques et, selon le règlement, se répartissent comme suit : 7 trains du mélange le plus tendres des trois nominés, 4 de celui du milieu, et 2 du plus dur.

Rappel - Nouveau règlement pneumatiques en 2017

La gamme a été totalement revue, avec de nouvelles dimensions (306/670-13 à l’avant et 405/670-13 à l’arrière), ainsi que de nouveaux profils, constructions et mélanges.

Les mélanges, tout particulièrement, profitent de nouveaux matériaux et d’une nouvelle philosophie de conception.

Au terme d’un programme de tests très positif des pneumatiques aux nouvelles dimensions, Pirelli a décidé d’homologuer un mélange de réserve pour chacun des cinq nouveaux mélanges de base. Ces enveloppes supplémentaires ont été conçues selon des critères plus traditionnels que les autres.

Durant la première partie du championnat, seuls les mélanges de base de la nouvelle génération sont sélectionnés.

Les mélanges de réserve pourront être introduits dans le courant de la saison, afin de répondre à des demandes particulières, dès lors que le niveau réel de performances des monoplaces 2017 aura été véritablement identifié.