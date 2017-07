Pirelli annonce aujourd’hui sa sélection de mélanges pour la dix-huitième manche de la saison 2017 de Formule 1, au Mexique (27-29 octobre).

Et le manufacturier italien continuer à aller dans le sens des pilotes et des équipes en sélectionnant des mélanges plus tendres que l’an dernier.

Ainsi, seront disponibles les ultra-tendres pour la première fois à Mexico City, en plus des super-tendres et des tendres.

Chaque pilote doit conserver un train du mélange le plus tendre, parmi les trois nominés, pour la Q3. Ces gommes doivent être retournées à Pirelli à l’issue de la séance qualificative pour les concurrents classés dans le Top-10. Les autres peuvent quant à eux les garder pour la course.

Chaque pilote doit avoir au moins un train de tendres et un train de super-tendres disponibles pour la course et doit en chausser au moins l’un des deux.