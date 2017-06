Pirelli annonce aujourd’hui sa sélection de mélanges pour la treizième manche de la saison 2017 de Formule 1 en Italie, à Monza.

Sur ce circuit très rapide, Pirelli a sélectionné ses trois gommes intermédiaires : le médium, le tendre et le super tendre.

Chaque pilote doit conserver un train du mélange le plus tendre, parmi les trois nominés, pour la Q3. Ces gommes doivent être retournées à Pirelli à l’issue de la séance qualificative pour les concurrents classés dans le Top-10. Les autres peuvent quant à eux les garder pour la course.

Chaque pilote doit avoir un train de tendres et un train de médiums disponibles pour la course et doit en chausser au moins l’un des deux.

Les équipes sont libres de choisir parmi les 10 trains restants à leur disposition, aux nombres de 13 pour le week-end.