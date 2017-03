Pirelli a annoncé quelques changements dans son fonctionnement puisque Paul Hembery, jusqu’ici directeur du programme des sports mécaniques, va devenir président de Pirelli Latam, la branche Sud-Américaine du manufacturier. Hembery gardera toutefois le contrôle et la supervision de toutes les activités en sport mécanique et aura à sa charge la négociation des droits commerciaux face à la FOM et aux équipes.

Mario Isola, qui était le manager de la compétition du manufacturier, deviendra directeur des sports automobiles et remplira plus de devoirs liés à la Formule 1.

« Nous voulions assurer la continuité du management » a commenté Isola. « Les sports mécaniques ont une part importante chez Pirelli, nous participons à plus de 220 championnats rien qu’en sport automobile, et nous engageons de plus en plus de monde pour cette branche. Nous avons des usines dédiées et notre organisation doit se développer ».

« Je souhaite le meilleur à Paul pour son nouveau poste et je suis heureux de savoir qu’il continuera à coordonner tout ce qui est en lien avec les sports mécaniques car il en a une grande expérience. Il est un grand atout pour nous. Je suis également heureux de prendre cette place, je sais qu’il y a énormément à faire mais c’était pareil dans le passé donc je ne m’inquiète pas, nous avons beaucoup de personnes douées ».

Mario Isola précise en quoi consistera son poste et les changements à opérer de son côté : « J’aurai globalement la responsabilité de tout ce qu’il se passe, pas seulement lors des week-ends de course mais pour l’organisation. Je dois m’assurer que tout est en place et que les flux d’information fonctionnent. Ce n’est pas que le côté technique, et il y a beaucoup de championnats, autant en monoplace qu’en GT, mais il y a aussi de nombreuses zones à couvrir et il est important en cela que l’on se développe ».