Pirelli a poursuivi cette semaine son enquête concernant les deux crevaisons des pilotes Ferrari, lors de la fin de la course à Silverstone.

En ce qui concerne Sebastian Vettel, son pneu avant gauche tendre a été victime d’une crevaison lente. L’Allemand a poursuivi sur sa lancée sans s’en rendre compte et c’est ce qui a mené à la destruction du pneu.

Pour Kimi Raikkonen, Pirelli précise que les causes exactes sont moins évidentes à trouver. D’autres tests et analyses sont en cours dans les laboratoires du manufacturier. Pirelli demande donc quelques jours de plus avant de pouvoir donner une conclusion définitive.