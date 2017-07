Kimi Raikkonen a été victime d’un problème extérieur au pneu à Silverstone. C’est la conclusion de l’enquête de Pirelli, dévoilée ce soir, concernant la crevaison du Finlandais à deux tours de l’arrivée.

Le manufacturier italien a pu écarter tout défaut de son pneu ou tout problème lié à une usure trop prononcée. Deux impacts sur la ceinture du pneu ont été relevés, potentiellement causés par l’utilisation trop agressive d’un vibreur en course.

"Et ces dommages ne sont pas présents sur d’autres parties du pneu. La ceinture du pneu et sa structure ne présentent aucun signe de fatigue. La cause initiale de ces dommages a été un contact avec un élément extérieur qui a mené au déchirement du pneu de sa carcasse en deux endroits," explique Pirelli.

Pirelli a donc décidé d’étudier d’autres pneus, au hasard, utilisés lors de la course. Sans qu’il n’y ait le moindre problème de genre à relever.

"En conclusions, nous pouvons confirmer qu’aucun problème est lié au pneu directement."