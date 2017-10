Pensionnaire de l’écurie Mercedes, Lewis Hamilton, chaussé de pneumatiques ultra-tendres a été le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres organisée hier à Austin. Il a devancé la Red Bull de Max Verstappen dans la foulée d’une première session matinale disputée sur piste humide.

Tous les pilotes débutèrent ainsi la journée avec les gommes intermédiaires (une seule monoplace était chaussée des Maxi Pluie) avant de basculer sur les slicks pendant la deuxième partie des EL1, puis durant l’intégralité des EL2.

Le vendredi matin, les concurrents furent par ailleurs en mesure de tester des enveloppes prototypes intermédiaires plus tendres, mais de construction identique. Les données seront désormais analysées par Pirelli.

A noter que le meilleur chrono réalisé par Hamilton en EL2 constitue déjà un nouveau record du Circuit des Amériques, déjà plus rapide que sa propre pole établie l’an passé.

"C’était une première journée très contrastée à Austin, avec une piste humide le matin, et des conditions plus douces et sèches l’après-midi," commente Mario Isola.

"Le plus gros contraste est cependant venu du coloris rose - au lieu du violet - des pneumatiques ultra-tendres, qui attira l’attention de nombreux observateurs ! Les conditions variables ont compliqué le recueil de données consistantes, mais en dépit d’EL1 délicates, le record absolu du circuit fut battu dès les EL2."

"Le matin, nous avons par ailleurs testé des pneumatiques intermédiaires prototypes, plus tendres que les actuels, mais de construction similaire. Concernant les autres types de gommes, il nous faut encore parvenir à répondre à certaines questions pour comprendre leur interaction avec la piste."