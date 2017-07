Le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui marque le cap de la mi-saison, verra se succéder en piste les pneumatiques P Zero Blanc mediums, P Zero Jaune tendres et P Zero Rouge super-tendres : un changement par rapport à la sélection initiale de durs, médiums et tendres.

Cette modification a été apportée en raison des informations tirées des précédentes épreuves, et ce sera la première fois que les super-tendres fouleront la piste de Silverstone.

Ce circuit est réputé pour son exigence envers la gomme, procurée par le revêtement abrasif et les longues courbes rapides qui déploient une forte quantité d’énergie dans les pneumatiques. S’agissant d’un rendez-vous à domicile pour nombre d’écuries, il y règne une atmosphère unique, amplifiée par la ferveur de fans britanniques particulièrement avertis.

Le circuit du point de vue des pneumatiques :

En raison des virages rapides, tel que Becketts, la piste de Silverstone engendre de fortes contraintes latérales.

Avec la sélection la plus tendre jamais vue ici, nous devrions assister à plus d’un arrêt aux stands par pilote.

La météo britannique est réputée variable : pluie ou Soleil sont donc possibles.

Le revêtement abrasif est la promesse d’un grip latéral élevé, qui nécessite davantage de travail de la part des pneumatiques.

Les lignes droites sont assez courtes, ce qui signifie que les monoplaces peuvent évoluer avec de forts appuis.

Le circuit est utilisé de manière intensive durant l’année, le sol se recouvre donc rapidement de dépôts de gommes.

D’un point de vue logistique, le déplacement à Silverstone ne se révèle pas trop compliqué, puisque Didcot, l’usine dédiée aux sports mécaniques, ne se situe qu’à 30 minutes de là.

"La décision de proposer à Silverstone des pneumatiques plus tendres que ceux qu’avait initialement sélectionné Pirelli, approuvée par les pilotes, la FIA, les équipes et le promoteur, a été dictée par notre volonté d’adopter une approche plus agressive," note Mario Isola, Racing Manager de Pirelli.

"Cela doit ouvrir le champ des possibilités stratégiques et inciter les concurrents à respecter plusieurs pit-stops. Nous en saurons cependant davantage, sur place, sur l’usure et la dégradation de la gomme, en particulier la super-tendre qui fera ses grands débuts en Grande-Bretagne. Silverstone figurant parmi les pistes les plus exigeantes de la saison, il sera intéressant d’observer le comportement du mélange le plus tendre de la gamme 2017 nominé ici. Tout dépendra néanmoins de la météo, car par le passé, nous avons toujours rencontré toutes sortes de conditions et de températures."

A noter que la campagne d’essais Pirelli 2018 reprendra après le Grand Prix, à huis clos, avec Force India et Williams, chargés de tester les pneumatiques slicks mardi et mercredi.