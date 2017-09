Après avoir été l’un des pionniers de la Formule 1 en Asie du Sud-Est en rejoignant le calendrier en 1999, le Grand Prix de Malaisie s’apprête à vivre sa dernière édition ce week-end.

La sélection de pneumatiques est cette saison un cran plus tendre que l’an passé, avec la nomination des P Zero Blanc medium, P Zero Jaune tendres et P Zero Rouge super-tendres proposés dernièrement en Italie. Les super-tendres sont ainsi nominés pour la toute première fois en Malaisie.

Le tracé de Sepang a subi quelques changements significatifs en 2016, avec un resurfaçage destiné à gommer les aspérités qui le caractérisaient auparavant puisqu’il fut construit sur une zone marécageuse. Un paramètre demeure néanmoins, à savoir la météo tropicale, humide, ainsi que la mousson qui engendre souvent de violentes averses l’après-midi.

Le circuit du point de vue des pneumatiques :

Le resurfaçage a également réduit l’abrasivité de l’asphalte de Sepang, expliquant l’opportunité de sélectionner une gamme de mélanges plus tendres qu’auparavant.

Le revêtement ayant désormais été utilisé pendant un an, le processus de vieillissement a pu engendrer des caractéristiques différentes de l’an passé.

Le nouvel asphalte a également modifié la courbure et la trajectoire de certains virages, dorénavant plus rapides que par le passé.

La météo tropicale nécessite l’usage régulier des pneumatiques « pluie ».

Lorsque les conditions sont sèches, les températures de pistes sont importantes, menant à une dégradation thermique élevée. Avec 59°C l’an passé, les valeurs furent ainsi les plus fortes observées durant la saison.

Deux arrêts aux stands constituèrent la combinaison gagnante il y a douze mois, mais la stratégie fut influencée par l’intervention du Virtual Safety Car.

"Le Grand Prix de Malaisie auquel nous avons assisté l’année dernière était différent des saisons précédentes, notamment grâce à son retour en automne et au travail de resurfaçage complet qui a eu lieu courant 2016," note Mario Isola, Racing Manager de Pirelli.

"Le drainage y est par conséquent plus efficace désormais, et c’est un paramètre important dans le cadre d’un meeting fréquemment arrosé. Les caractéristiques du nouvel asphalte peuvent cependant avoir évolué et il sera intéressant d’en observer les effets."

"C’est également ce qui nous a permis de sélectionner les gommes les plus tendres jamais apportées en Malaisie et, grâce aux super-tendres qui y débuteront, les chronos devraient être en nette progression. Les anciennes stratégies devront en tout cas être réajustées et les essais libres joueront par conséquent un rôle particulièrement important."