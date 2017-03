Pirelli a certainement été trop conservateur dans la définition de ses gommes pour la saison 2017.

Bonne nouvelle pour les pilotes : ils peuvent attaquer longtemps, souvent plus de 20 tours. Mauvaise nouvelle : cela pourrait nuire fortement au spectacle en course. C’est en tout cas la première analyse d’Andy Green, le directeur technique de Force India.

"Ici, à Barcelone, nous avons un pneu tendre qui est presque capable de tenir toutes la distance d’un Grand Prix. C’est du jamais vu !" explique-t-il.

"Normalement, les essais hivernaux sur ce circuit sont très difficiles pour les pneus. Barcelone est une piste avec un goudron rugueux, qui n’épargne pas les gommes. Et l’hiver c’est encore plus difficile."

"Alors quand nous voyons qu’avec notre voiture, sur ce circuit, nous arrivons à faire presque 60 tours, soit la distance d’une course, avec un jeu de pneus tendres, cela veut dire que nous ne ferons qu’un seul arrêt cette année, de manière presque certaine."

Green espère que Pirelli fera évoluer les choses en cours d’année.

"Nous allons devoir attendre des conditions de piste et de températures plus représentatives. Voir aussi comment cela se passe sur d’autres circuits. Il faut voir comment ça va se passer lors des premières courses mais je suis déjà certain qu’il faudra modifier les gommes parce que cela pourrait nuire au spectacle."

"Pirelli a annoncé ses pneus jusqu’au milieu de la saison ou presque. Il faudra peut-être un accord entre toutes les équipes pour changer cela. Il est encore tôt mais il semble que nous ayons été trop conservateurs."