Les premiers essais en cours de saison 2017 se sont conclus hier sur le Circuit International de Bahreïn, qui accueillait le week-end dernier le Grand Prix éponyme.

1761 tours ont été couverts durant ces deux journées, soit l’équivalent de 9536 kilomètres.

Comme l’autorise le règlement sportif, ces tests ont également permis à Pirelli de débuter le développement de ses pneumatiques 2018. C’est ainsi que mardi, Ferrari et Sebastian Vettel ont consacré la journée aux essais de ces gommes pour le compte de Pirelli.

La prochaine session sera organisée les 16 et 17 mai à Barcelone, où Renault et Toro Rosso seront cette fois mis à contribution pour Pirelli.

"Nous sommes très satisfaits de cette séance. En dépit de soucis techniques sur la monoplace, nous avons pu boucler mardi le programme que nous nous étions fixé avec Ferrari. Les officiels du circuit ont pour cela été très compréhensifs en nous permettant de repousser de trois heures l’horaire limite des essais," commente Mario Isola.

En effet le pilote allemand a pu tourner jusqu’à 21 heures (20h en France), sous un éclairage artificiel, au lieu de 18 heures pour les 10 autres pilotes.

"Sebastian Vettel a ainsi pu parcourir 130 tours en testant différentes potentielles solutions pour l’an prochain. Grâce aux conditions météorologiques stables et à la nature du tracé, cette piste de Bahreïn convient tout particulièrement à ce genre d’exercice, car nous n’avons rencontré aucun problème de surchauffe. Nous avons ainsi pu recueillir de nombreuses données avec différents mélanges et nous allons désormais pouvoir les analyser depuis notre base milanaise. Elles serviront de base aux prochains tests de développement qui se dérouleront à Barcelone les 16 et 17 mai."