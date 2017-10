Les essais libres de Suzuka ont été interrompus à deux reprises : d’abord par un drapeau rouge en EL1, puis à cause des fortes pluies qui se sont abattues en EL2. Sebastian Vettel, à bord de sa Ferrari, démontre cependant la hausse de performance observée cette saison en réalisant un meilleur chrono en EL1 près de trois secondes plus rapide qu’il y a douze mois durant cette même séance, à plus d’une seconde que la pole de 2016.

L’Allemand ne boucla pourtant pas un tour parfait en raison de certaines portions humides et du trafic en piste. Même si un drapeau rouge interrompit les EL1, les teams ont été en mesure d’effectuer plusieurs relais avec les mélanges tendres et super-tendres qui, pour l’heure, révèlent un écart de performance d’environ 0’’7 au tour. Seul le pneumatique « maxi-pluie » fut ensuite utilisé l’après-midi, mais avec un nombre de tours limité. Les prévisions météorologiques annoncent des conditions mixtes, avec de nouvelles averses samedi, et une piste sèche dimanche.

"Les chronos des EL1 sont une nouvelle fois plus performants que par le passé, grâce à la nouvelle réglementation qui propose des pneumatiques plus larges, mais également grâce à la sélection de gommes plus tendres proposée au Japon," note Mario Isola.

"Suzuka étant un tracé largement utilisé durant l’année, les pilotes peuvent d’ores et déjà profiter d’un certain dépôt de gomme, expliquant la rapidité des monoplaces dès ce matin. Quant au mélange super-tendre, il s’est également très bien comporté pour ses débuts sur ce circuit. Avec le drapeau rouge en EL1 et la pluie en EL2 – qui impliqua l’impossibilité de prendre la piste durant les 45 premières minutes –, le roulage fut particulièrement limité, mais nous avons déjà pu clairement observer le potentiel de rythme de course."