Lors de la première journée de roulage disputée hier, le pilote Red Bull Daniel Ricciardo ne bat pas seulement de plus d’une seconde et demie, en EL2, la pole établie l’an passé, il se montre également tout proche d’améliorer le record absolu du Hungaroring datant de 2004.

Ricciardo domine les deux séances d’essais libres, par deux fois grâce aux enveloppes super-tendres qui se révèlent pour le moment 0’’8 plus performantes que les tendres. L’autre pneumatique nominé ce week-end est le medium – plus particulièrement chaussé lors des tours d’installation – et les trois mélanges ont été utilisés vendredi, les teams se concentrant à définir le meilleur équilibre possible sur leur monoplace avec différentes charges de carburant.

Après un début d’EL1 marqué par quelques nuages, les températures n’ont cessé d’évoluer au fil de la journée pour atteindre jusqu’à 45°C en piste. Malgré ces conditions de chaleur et l’enchaînement incessant de courbes qui caractérise ce tracé, aucune des trois gommes n’a montré le moindre signe de cloquage.

"Le nouvel asphalte posé l’an passé est toujours lisse et offre autant de grip, sa couleur sombre soulignant par ailleurs de plus fortes températures de piste," note Mario Isola, le responsable de Pirelli F1.

"Ces dernières étaient déjà élevées en EL1, et ont augmenté de 8°C en EL2, tandis que le pneumatique super-tendre s’est constamment montré le plus rapide dans les deux séances. Nous avons ainsi été en mesure de quantifier la différence de performance entre le tendre et le super-tendre qui devrait être le mélange privilégié en course. Cela dépendra cependant de son niveau de dégradation, les longs runs ayant été interrompus ce vendredi par deux drapeaux rouges en EL2. Aux avant-postes, en tout cas, les écarts sont très faibles."