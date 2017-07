Sebastian Vettel a emmené hier un doublé Ferrari à l’issue d’un Grand Prix de Hongrie où pratiquement tous les pilotes imitent le vainqueur en n’effectuant qu’un arrêt aux stands, profitant d’une stratégie de pneumatiques super-tendres / tendres.

Les températures excédaient une nouvelle fois 50°C en piste, mais l’usure et la dégradation de la gomme ont été contenues durant le premier relais en raison de l’intervention, pendant quatre tours et peu après le départ, de la voiture de sécurité. Un paramètre qui a incité la majorité des concurrents à ne respecter qu’un seul et unique pit-stop.

Tous les pilotes s’élançaient avec la gomme super-tendre, tout juste une seconde plus performante que la tendre, à l’exception de la Toro Rosso de Daniil Kvyat et de la Williams du réserviste Paul Di Resta, chaussées des tendres sur la grille.

Le meilleur tour en course, réalisé par la McLaren de Fernando Alonso, se révèle pour sa part près de trois secondes plus rapide que la référence de l’an passé.

Les écuries de Formule 1 vont désormais rester à Budapest où se déroulera, mardi et mercredi, la deuxième séance d’essais en cours de saison. L’occasion pour la plupart d’entre elles de faire rouler leurs jeunes pilotes.

Pendant ces tests, Mercedes consacrera une journée au développement des pneumatiques 2018 dans le cadre du programme établi par Pirelli.

"Nous avons assisté ce dimanche à une superbe performance de Ferrari, et à une parfaite gestion des pneumatiques de la part des concurrents dans des conditions de chaleur élevée," commente Mario Isola.

"A l’arrivée, grâce notamment à la sortie du safety-car, mais également parce que dépasser relève ici de l’exploit, presque tous les pilotes n’ont opté que pour un arrêt aux stands."

"Avant que tout ce petit monde profite maintenant d’une pause bien méritée, la deuxième séance d’essais en cours de saison sera organisée cette semaine, et Mercedes se mettra au service de Pirelli, mardi, pour évaluer les gommes 2018."

Le véritomètre de Pirelli

Comme nous le supposions, la plupart des pilotes ne respecta qu’un arrêt afin d’éviter de se retrouver piéger par le trafic. En procédant ainsi, ils n’ont pas pris le risque d’en effectuer un deuxième qui, sur le papier, devait se révéler une stratégie sensiblement plus rapide. Vettel regagna ainsi la voie des stands au 32e tour pour basculer des super-tendres aux tendres, tandis que les Sauber ont été les uniques monoplaces à effectuer deux pit-stops.