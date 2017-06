Différentes stratégies ont été observées hier au Grand Prix du Canada, et la plus efficace est l’œuvre de Lewis Hamilton qui profite d’une combinaison ultra-tendre / super-tendre.

Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo, les deuxième et troisième de l’épreuve, passent également à une seule reprise par la voie des stands, mais privilégient les tendres pour boucler leur second relais.

Hamilton allonge quant à lui son premier avec les ultra-tendres, et cela lui permet de respecter son pit-stop sans céder son leadership.

Ferrari, pour sa part, adopte une approche différente, s’arrêtant par deux fois afin de conclure la course avec les ultra-tendres et ainsi remonter dans la hiérarchie. Dans le cas de Sebastian Vettel, ce choix tactique est influencé par la nécessité de repasser par les stands dès le début de course pour changer son aileron avant.

Tous les pilotes, enfin, à l’exception de la Haas de Kevin Magnussen et la Sauber de Pascal Wehrlein, se sont élancés chaussés des gommes ultra tendres.

"Les conditions du jour ont été plus animées qu’elles ne l’ont été depuis le début du week-end, et la course débuta même avec une intervention précoce du Safety Car," commente Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Ces facteurs ont ajouté du piment au calcul des stratégies, et c’est pourquoi plusieurs équipes ont tenté différentes approches afin de réagir aux circonstances."

"Le premier long relais de Hamilton avec les ultra-tendres lui a permis de conclure le Grand Prix avec les super-tendres, et c’est ce qui a également joué en faveur de Force India pour prétendre au podium. Ferrari, également, avec Vettel, qui a pu remonter au classement."