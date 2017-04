Sebastian Vettel, à bord de sa Ferrari, a remporté hier le Grand Prix de Bahreïn, avec une stratégie à deux arrêts et après s’être élancé depuis la troisième place sur la grille.

A l’exception de Pascal Wehrlein (Sauber), tous les pilotes se sont calqués sur le même choix tactique, son équipier Marcus Ericsson se démarquant pour sa part en chaussant des pneumatiques tendres à l’extinction des feux.

Dans la douceur nocturne de Bahreïn, la dégradation s’est révélée contenue avec les deux mélanges, permettant aux pilotes d’attaquer du début à la fin de leur relais.

"La stratégie fut au cœur de la course, et influencée par l’intervention du Safety Car au début du Grand Prix. Mais quoi qu’il en soit, deux passages par la voie des stands constituaient la meilleure option à la vue des conditions," analyse Mario Isola.

"Nous avons toutefois observé plusieurs variantes, en fonction du classement des concurrents et de la manière dont ils ont utilisé les tendres et super-tendres. Comparées aux deux autres journées, les températures ont été plus fraîches, et la dégradation fut par conséquence plus limitée pour les tendres, et plus constante pour les tendres."