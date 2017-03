Les teams qui ont participé à la deuxième séance de quatre jours d’essais F1 ont multiplié les tours du Circuit de Barcelona-Catalunya la semaine dernière, concluant ainsi les tests d’intersaison de Formule 1.

Le meilleur chrono de la dernière session (et absolu) a été fixé en 1’18’’634, durant la dernière matinée, par la Ferrari de Kimi Räikkönen chaussée des pneumatiques P Zero Rouge super-tendres.

A la différence de la semaine passée, aucune session ne s’est déroulée sur piste humide, les teams se concentrant exclusivement sur les enveloppes slicks.

Mario Isola, Racing Manager de Pirelli, fait le bilan.

"Durant ces huit journées d’essais d’intersaison, nous avons atteint la plupart des objectifs que nous nous étions fixés. La dernière semaine nous a permis de confirmer les résultats obtenus lors de la précédente, et notamment la capacité des pneumatiques à retrouver de leur jus en cas de surchauffe, ce qui était le souhait des pilotes avec les mélanges 2017," confirme-t-il.

"Si l’on compare par ailleurs le travail général effectué par rapport à la semaine d’avant, nous pouvons constater que l’accent a été mis sur la performance et les simulations de courses en prévision de la saison à venir. Même si les monoplaces doivent encore évoluer pour atteindre leur plein potentiel, nous avons observé ces derniers jours les meilleurs chronos jamais réalisés dans cette configuration du circuit de Barcelone, en amélioration de trois secondes par rapport à l’an passé, et de l’ordre de cinq secondes par rapport à 2015."

"Le but de se situer à 5 secondes de la pole position de 2015 a été atteint dès la semaine passée et la référence a depuis été largement pulvérisée. Considérant que la majeure partie des chronos ont été signés avec des gommes pas forcément adaptées à la piste catalane, et que les monoplaces ont un fort potentiel d’évolution, nous pouvons témoigner du haut niveau de performance de la nouvelle génération de F1, les plus rapides jamais vues."