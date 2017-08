Chaussé des pneumatiques P Zero Violet ultra-tendres, le pilote Mercedes Lewis Hamilton se montre le plus performant des essais libres du Grand Prix de Belgique, améliorant de 3’’3 la référence établie l’an passé durant les EL2.

Le meilleur chrono du Britannique, en 1’44’’753, se révèle également plus rapide que la pole position de 2016 (signée avec les super-tendres) et le rapproche du record absolu du circuit de Spa en Formule 1, fixé en 1’44’’503 lors de la Q2 en 2009.

Durant la deuxième séance, les températures ont atteint jusqu’à 34°C en piste et 27°C dans l’air, avant de diminuer à l’arrivée d’un épisode pluvieux pendant lequel Daniel Ricciardo et sa Red Bull furent les premiers à monter les gommes intermédiaires.

"Même si le week-end ne fait que débuter, nous pouvons d’ores et déjà observer une différence d’une seconde au tour entre les gommes super-tendres et ultra-tendres, tandis que la tendre devrait également avoir son rôle à jouer en course," commente Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Les pilotes ayant sélectionné nombres de trains de chaque mélange avant le meeting, nous devrions assister à diverses stratégies, et recueillir le maximum d’informations fut primordial durant les essais libres."

"La météo typique de Spa, avec ses averses, perturba les longs runs et, dans ce contexte, il fut difficile d’analyser la dégradation des pneumatiques. Si par ailleurs le meilleurs temps de Hamilton fut remarquable – proche du record absolu – les prévisions laissent penser que ce sera très serré aux avant-postes. Comme toujours à Spa, la course promet donc d’être imprévisible !"