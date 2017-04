Les écuries sont enfin en mesure de tester les pneumatiques Pirelli slicks, et le meilleur chrono du jour revient à Lewis Hamilton qui décroche la pole position avec les P Zero Rouge super-tendres.

Ses performances lui permettent de battre dès la Q2 le record établi par Michael Schumacher en 2004.

Sebastian Vettel se hisse à ses côtés sur la première ligne, l’Allemand et son équipier chez Ferrari se montrant les seuls à n’utiliser que la gomme tendre pour franchir le cap de la Q1.

Très peu de roulage ayant été effectué hier, les teams abordent les qualifications avec des données limitées et un asphalte seulement partiellement « gommé », menant à une forte évolution des conditions de piste.

La séance qualificative débute ainsi sous un thermomètre affichant 32°C, mais la pluie est toujours attendue demain pour le Grand Prix.

"Les Essais Libres de ce matin ont tenu une importance particulière et la plupart des équipes ont été dans l’obligation de parfaitement répartir le travail entre chaque monoplace pour multiplier les datas," commente Mario Isola.

"Elles se sont toutefois présentées en qualifications avec des informations limitées, mais maximisèrent l’exploitation des pneumatiques 2017 puisque la pole position donna lieu à un chrono record, plus de 3’’7 plus rapide que l’an passé. Si les conditions demeurent sèches pour la course, une stratégie à un arrêt aux stands semble être la solution optimale, avec un départ en super-tendres avant de conclure sur un long relais en tendres."

LE COMPORTEMENT DES PNEUMATIQUES

P Zero Blanc medium : Pas encore utilisé. Peu de chance qu’il le soit en course.

P Zero Jaune tendre : Si la piste reste sèche, il constituera un choix privilégié en course. Ferrari en fit bon usage pour franchir le cap de la Q1.

P Zero Rouge super-tendre : Offrir des performances en hausse d’environ 0’’8 par rapport au tendre. Il fut donc privilégié durant la quasi-totalité des qualifications.