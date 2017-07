Le Red Bull Ring présente quelques caractéristiques communes avec les circuits à faible grip, un revêtement glissant et des forces latérales limitées, qui viennent d’être visités. Mais contrairement à l’Azebaïdjan, le Canada et Monaco, il s’agit cette fois d’un tracé permanent, descendant du mythique Österreichring.

Il en ressort un circuit de type « old school », le plus court inscrit au calendrier. Les trois mélanges les plus tendres de la gamme Formule 1 y ont été nominés, à savoir les P Zero Jaune tendres, P Zero Rouge super-tendres et P Zero Violet ultra-tendres. Ils seront parfaitement adaptés au toboggan de Spielberg, offrant un excellent compromis entre mise en température, performance et constance.

Le circuit du point de vue des pneumatiques :

Le circuit a été entièrement re-surfacé en 2016, et il s’agit du tracé présentant le revêtement le plus lisse de la saison.

La sélection de pneumatiques est identique à celle de l’an passé, ce qui signifie qu’un ou deux pit-stops demeurent possibles.

La situation géographique augure des conditions incertaines tout au long du week-end.

L’an passé, on observa du graining avec les ultra-tendres, mais ce phénomène a peu de chance de se produire avec la nouvelle génération de gommes 2017, à l’image du début de saison.

Les deux premiers secteurs sont rapides, le troisième plus lent et technique.

Le dénivelé y est important, avec plusieurs freinages en montée qui facilitent le risque d’erreur.

"La sélection naturelle de ce type de circuit va aux trois mélanges les plus tendres. Nous l’avons cependant vu par le passé, l’Autriche peut nous réserver de nombreuses surprises," commente Mario Isola, Racing Manager de Pirelli.

"Nous verrons si un ou deux arrêts demeurent la norme, mais il sera important pour les teams de privilégier des stratégies flexibles. Les forces longitudinales - motricité et freinage - prennent en tout cas le pas en courbes. En dépit de cette caractéristique, comme nous l’avons vu à Bakou, il y a de fortes chances pour que nous assistions à de nouveaux records."