Les températures ambiantes et sur la piste ont été hier sensiblement inférieures durant les Essais Libres 2, disputés en fin d’après-midi sur le circuit urbain de Bakou.

La nature lisse et glissante de la piste constitua d’ailleurs un véritable challenge pour les pilotes. Certains d’entre eux, en tentant de tutoyer les limites, embrassèrent le rail ou empruntèrent les échappatoires.

Comme toujours, le grip doit s’améliorer au fil du week-end à mesure que la gomme se déposera sur la piste. L’écart entre les gommes tendres et super-tendres est d’actuellement une seconde, mais il devrait là encore diminuer ce samedi.

"Comme on peut s’y attendre sur n’importe quel tracé semi-permanent, la piste de Bakou n’offrait que peu de grip en début de journée en raison d’un revêtement encore « vert » et du manque d’aspérité au sol," note Mario Isola, responsable de Pirelli F1.

"Le tracé représente un véritable test pour la motricité puisque l’essentiel est assuré par les pneumatiques du train arrière. Il n’y a par ailleurs que peu de virages courts ici, ce qui signifie que l’avant est moins sollicité, tout en étant en mesure de se refroidir davantage dans les longues lignes droites."

"Définir la bonne balance de températures entre les gommes avant et arrière est donc essentiel pour être performant - nous l’avons également constaté en Russie, à Monaco et au Canada – et c’est ce sur quoi les écuries se sont concentrées vendredi. En analysant les données, il va cependant falloir tenir compte de l’évolution encore constante du revêtement durant le week-end."