Des conditions mixtes ont caractérisé hier les qualifications à Silverstone, la séance débutant avec les pneumatiques intermédiaires, avant que la piste ne s’assèche.

Pratiquement tous les pilotes privilégient ce type de gomme en Q1, à l’exception notable de Fernando Alonso et de sa McLaren qui optent pour les super-tendres en toute fin de segment pour finalement se montrer les plus rapides.

Cette enveloppe est ensuite chaussée par l’ensemble des concurrents pour la fin des qualifications, mais le pilote Mercedes Valtteri Bottas – qui sait d’ores et déjà devoir écoper de cinq places de pénalité sur la grille – prend la décision stratégique de choisir le mélange tendre en Q2.

Son équipier Lewis Hamilton décroche pour sa part une pole position extraordinaire en toute fin de Q3, son chrono de 1’26’’600 (le plus rapide du week-end) se révélant plus de 2’’5 plus rapide que la pole établie l’an passé, plus d’une seconde devant ses rivaux.

"Stratégiquement, le gros intérêt des qualifications s’est porté sur la décision de Valtteri Bottas de disputer la Q2 avec les tendres afin de profiter d’une option différente en course," note Mario Isola, manager de Pirelli en F1.

"Il devrait ainsi être en mesure d’effectuer un premier relais plus long que ses rivaux directs, en course, pour tenter de progresser dans la hiérarchie. Les températures n’ayant que peu excédé 20°C ce samedi, et la pluie s’étant invitée en début de séance, les pneumatiques ont rencontré quelques difficultés pour monter en température et proposer un grip optimal. Cela n’a pas empêché Lewis Hamilton de boucler un tour sensationnel, effaçant une nouvelle fois le record de cette configuration du circuit de Silverstone."

"La stratégie d’arrêts aux stands devrait varier en course entre un et deux arrêts, en fonction du degré de dégradation des pneumatiques super-tendres."