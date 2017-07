La première journée de roulage à Silverstone, hier, avec les pneumatiques de la génération 2017, plus larges, nécessite aux pilotes de composer avec des contraintes supérieures, engendrant ainsi des performances jamais observées sur cette configuration du tracé britannique. Les forces latérales ont en effet atteint jusqu’à 5G, tandis que la vitesse dans le virage de Copse a été relevée à plus de 280 km/h.

Le pilote Mercedes Valtteri Bottas s’illustre ainsi en EL2 avec les pneumatiques super-tendres pour améliorer de plus de 0’’7 la référence établie l’an passé (en Q2).

Les écuries avaient opté pour différents choix de gommes à l’aube de ce week-end, et le programme du vendredi – axé sur l’observation de l’usure et la dégradation de chaque mélange, avec différentes charges de carburant – fut crucial pour déterminer, selon le règlement, quels pneumatiques rendre, et lesquels conserver pour les qualifications et la course.

Les conditions sont restées fraîches et le ciel couvert, les températures n’excédant pas 18°C dans l’air et 24°C sur la piste. Cette météo devrait perdurer tout au long du meeting, avec la possibilité de voir apparaître quelques gouttes de pluie.

"Même si les teams ont opéré des choix différents dans leurs allocations de pneumatiques avant la course, conformément aux contraintes règlementaires, ils devraient disputer les qualifications et la course avec une sélection plus ou moins similaire," note Mario Isola, manager de Pirelli en F1.

"Ce que nous avons cependant observé, c’est que les vitesses et les charges appliquées dans la gomme n’ont jamais été aussi élevées que cette année. C’est exactement ce que l’on pouvait attendre cette saison sur les circuits de ce type en raison de l’augmentation des appuis et de la largeur en nette hausse des enveloppes."

"En dépit de ces paramètres, le mélange super-tendre a été nominé pour la première fois à Silverstone et a d’ores et déjà permis à Bottas de pulvériser le record de la piste, ce pneumatique se révélant pour l’heure 0’’7 plus performant que le tendre. Si les conditions demeurent sèches ce samedi – ce qui reste toutefois une interrogation – nous pouvons nous attendre à ce que la performance soit encore meilleure en qualifications."