Une fois n’est pas coutume, certaines écuries ont fait des choix pneumatiques sensiblement différents pour le prochain Grand Prix de Silverstone.

Pirelli avait choisi les composés médiums, tendres et supertendres pour cette course naturellement abrasive. Les pneus durs ont été écartés selon le souhait des pilotes.

Les Mercedes seront les plus conservateurs ce week-end. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont choisi respectivement 6 et 5 trains de tendres (jaunes) contre 3 seulement pour Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel (et 4 pour Daniel Ricciardo et Max Verstappen).

Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen se retrouvent ainsi avec 9 trains de supertendres contre seulement 6 pour Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les deux Red Bull emportent 8 supertendres par pilote.

Les Toro Rosso et les McLaren ont également opté pour les pneus les plus tendres. Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne ont choisi seulement un train de médiums et 2 de tendres pour emporter 10 trains de supertendres (9 pour Sainz, et 10 également pour Kvyat). Reste à espérer que ces pneus ne s’usent pas trop rapidement pour tout ce monde !

Les deux Force India et les deux Williams ont choisi le même nombre de supertendres (7), mais Sergio Perez et Esteban Ocon emporteront un train de médiums supplémentaires.

Les écuries ont donc pris visiblement des risques. Les stratégies pneumatiques risquent d’être très intéressantes en course !

Tous les choix sont détaillés dans l’infographie ci-dessous :