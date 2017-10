Pierre Gasly regrette de n’avoir pu courir à Suzuka en Super Formula après que les courses prévues ont été annulées pour cause de typhon. Le Français avait décidé de rater la manche américaine de la Formule 1 pour aller chercher la couronne en Super Formula, en vain.

"J’étais heureux et motivé de me battre pour le titre en Super Formula et c’est bizarre de terminer le week-end le samedi soir" regrette Gasly. "Au final, je garde de bons souvenirs de ma saison en Super Formula, j’ai adoré ce championnat. C’est super de finir deuxième de ma saison de débutant mais j’aurais aimé pouvoir lutter pour le titre jusqu’à la fin".

Gasly sera de retour chez Toro Rosso au Mexique où il fera équipe avec Brendon Hartley, son remplaçant le week-end dernier . Les deux hommes termineront la saison ensemble dans l’équipe italienne.

"Faire mes débuts en Formule 1 était un moment unique, la Malaisie a été incroyable et j’ai adoré. Il y a beaucoup de choses à apprendre avec l’équipe et arriver à la fin d’une saison n’est jamais facile, mais je veux faire au mieux. Je me sens plus à l’aise au volant, tour après tour, donc j’imagine que ce sera mieux course après course. J’essaie de faire de mon mieux et j’ai hâte de continuer lors des prochaines courses".