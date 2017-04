Lors de la 2e journée d’essais privés à Bahreïn, qui s’est tenue hier, Red Bull a fait rouler pour la première fois de l’année son jeune pilote, le Français Pierre Gasly.

Engagé en Super Formula au Japon cette année, faute de place chez Toro Rosso, Gasla a pu faire connaissance hier avec les monoplaces 2017, prenant la suite de Daniel Ricciardo au volant de la RB13. Il a évidemment adoré cette expérience.

"C’était génial d’être à nouveau au volant d’une Formule 1," lance-t-il. "C’est toujours très excitant, surtout au volant de ces nouvelles F1, qui sont bien plus rapides que celles de l’an dernier."

"J’ai eu un programme très chargé le matin, principalement en raison du temps perdu la veille. Il y avait beaucoup de tests aérodynamiques et de longs relais à faire, et nous avons réussi à faire pas mal de choses. Malheureusement, nous avons eu un problème mécanique à la fin de la matinée, qui nous a arrêtés un peu plus tôt que nous le voulions et nous avons manqué d’un peu de temps de roulage dans l’après-midi en conséquence."

"Cependant, en dehors de cela, c’était une méga expérience. Il est toujours incroyable de conduire une de ces voitures. Maintenant, je vais me rendre au Japon pour la première course du championnat de Super Formulap, ce que j’attends avec impatience."

Pour Jeff Calam, l’ingénieur en chef des projets, "Pierre a fait un très bon travail pour nous, d’autant plus que c’était sa première expérience de la voiture et il a eu un temps de piste limité à une journée."

"Nous avons appris beaucoup de choses ici à Bahreïn et nous avons définitivement compris plus de choses sur notre RB13, ce qui va certainement nous aider sur les prochaines épreuves."