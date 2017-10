Jolyon Palmer a donc disputé à Suzuka son dernier Grand Prix avec Renault – il sera remplacé par Carlos Sainz dès Austin.

Visiblement peu amer envers l’écurie tricolore, le Britannique comprend le choix qui a été fait et souhaite bonne chance à son successeur…

« C’était assez clair… Carlos a signé pour l’an prochain et Cyril [Abiteboul] voulait clairement le mettre aussi dans la voiture dès cette année. »

« Après cette course, il y a deux semaines de coupure, et cela faisait sens de se séparer à cette occasion. C’est dommage de ne pas finir la saison, j’étais dans cette équipe depuis un moment, mais je respecte cette décision. Je souhaite le meilleur à l’équipe pour le futur et à Carlos aussi. Nous allons nous séparer et je vais travailler à quelque chose pour le futur. »

Cela faisait un moment que la presse évoquait le divorce entre Renault et Palmer. Il était « difficile » pour Palmer d’en entendre parler à longueur de journée.

« Je ne dirais pas que c’est un soulagement de quitter l’équipe. J’aurais adoré voir la fin de la saison. Le niveau de stress a été incroyablement élevé cette année, la saison fut assez rude pour bien des raisons. Chaque week-end, il restait des points d’interrogation, la pression se faisait de plus en plus présente, et la saison ne s’est pas passée comme espéré. Je vais aller de l’avant, il y a toujours beaucoup d’autres choses à faire dans la vie… et je vais trouver quoi. »

Jolyon Palmer revenait fort en fin de course au Japon sur Felipe Massa, pour jouer les points. Mais il n’a pu rentrer dans le top 10.

« Je savais que j’allais avoir une pénalité moteur ici, et même en partant 18e je pense que nous aurions pu faire mieux que 12e. Sans la voiture de sécurité virtuelle à la fin ou avec un tour de plus… j’étais quatre secondes plus rapide que Felipe Massa et sur ses talons à la fin. Nous aurions pu marquer un point, mais je suis heureux d’avoir vu tout de même le drapeau à damiers. »