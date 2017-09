Mercedes a dominé hier les deux séances d’essais libres organisées à Monza, Lewis Hamilton se montrant le plus rapide des EL1, relayé en EL2 par Valtteri Bottas, tous deux chaussés des pneumatiques super-tendres.

Le meilleur chrono du Finlandais, l’après-midi, est près d’une seconde et demi plus rapide que la référence établie l’an passé lors de cette session avec le même type de gomme.

Quelques gouttes de pluie sont apparues à la fin des EL1 sans pour autant affecter l’évolution de la piste. Quant à l’écart de performance entre les mélanges tendres et super-tendres, il est pour l’heure d’un peu plus d’une demi-seconde à peine.

"Comme nous nous y attendions, les vitesses de pointe n’ont pas augmenté de manière significative sur ce tracé de Monza, qui se distingue par ses longues lignes droites, la réglementation 2017 mettant en effet d’avantage l’accent sur les vitesses de passages en courbes," indique Mario Isola, manager de Pirelli F1.

"Le meilleur temps des EL2 se révèle toutefois une seconde et demi plus rapide que lors de la même séance disputée il y a douze mois, et ce alors que le type de gomme est identique. Les premières indications suggèrent des stratégies à un seul et unique pit-stop, le faible écart entre chaque mélange offrant de vastes fenêtres d’arrêts aux stands."