Max Verstappen a été très compétitif aujourd’hui à Austin, on le sent capable de se battre pour une place sur la première ligne demain en qualification. Mais son moteur Renault semble avoir une petite faiblesse et Red Bull pourrait être obligé de remplacer plus d’éléments que prévu…

"Nous ne savons pas encore si nous allons le remplacer totalement, nous sommes occupés à faire des analyses des données," explique Max Verstappen, qui écopera déjà de 15 places de pénalité au minimum.

"Nous avions un très bon rythme aujourd’hui et nous serons donc capables de remonter dans le classement, je ne suis donc pas trop inquiet. Je suis confiant quant à mes possibilités d’être compétitif ici et sur d’autres pistes."

Cette confiance est probablement renforcée par la prolongation de son contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2020.

"On parle souvent de ces choses durant l’année et avec l’équipe, nous en parlions depuis un moment déjà. La saison 2017 n’a pas été facile, mais finalement, je pense que nous nous sommes améliorés petit à petit. Je me sens très bien dans cette équipe, j’ai de très bons rapports avec tout le monde. Je suis persuadé que nous allons être en mesure de construire la meilleure voiture pour l’année prochaine."

"Je sais qu’Helmut Marko veut que je devienne le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1 et il veut bien sûr que je le fasse au volant d’une Red Bull. Mon objectif est de gagner et l’équipe a le même objectif. Nous verrons comment cela se passera, pour le moment, nous n’en parlons pas," ajoute Verstappen.