Sauber a vécu des années difficiles au niveau financier, pour être finalement sauvée l´an dernier par le groupe d´investisseurs Longbow.

Dans cette logique, tout devrait aller beaucoup mieux pour la structure basée à Hinwil en Suisse. Mais Peter Sauber lui-même ne se fait guère d´illusion, malgré son envie de voir l´équipe qu´il a fondée être performante.

« En Formule 1, il n´y a pas de miracle » affirme Peter Sauber.

« 2012 a été la dernière vraie bonne saison, après la période passée avec BMW. Ensuite ça a été difficile avec un manque de moyens évident. Concernant le développement des nouvelles voitures pour la saison 2017, la période entre mai et septembre 2016 était très importante. Et à l´époque, les moyens manquaient. »

L´homme de 73 ans souhaite que l´arrivée des nouveaux investisseurs aide l´écurie à se sortir du cercle vicieux que les problèmes financiers ont provoqués. Mais il reste en même temps réaliste.

« J´espère que l´on pourra compenser ce retard le plus vite possible, et que l´équipe s´améliorera au cours de la saison. Il y a encore 10 écuries en lice. Sauber est numéro 10 et se trouve tout au fond sur la voie des stands. C´est la situation initiale. J´espère que l´on réussira à dépasser au moins une équipe au classement. »

Le Suisse déserte le paddock depuis plusieurs années et ne compte pas revenir pour le moment.

« Je ne me suis pas rendu sur les circuits ces dernières saisons, parce que ces dernières années la situation était tellement tendue. C´était mieux de rester à la maison. J´avais aussi besoin de temps pour couper le cordon avec l´équipe que j´ai fondée. Ce n´est pas facile et j´ai passé quelques nuits blanches lorsque j´ai su que l´avenir de Sauber était en danger. »

Peter Sauber admet qu´il a maintenant rarement Monisha Kaltenborn, la directrice, au téléphone.

« Nous avons très peu de contacts. Je garde le contact avec quelques employés mais je ne vais pas dans les bureaux. Jamais. Ils me disent que je suis le fondateur, que l´équipe continue à utiliser mon nom. Mais j´ai fait un vrai break. C´est mieux comme ça. Je n´ai plus rien à voir avec l´équipe maintenant. »