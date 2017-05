Figure historique du paddock pendant 20 ans, Peter Sauber a fait un retour remarqué à Barcelone, où il a été invité par Pascal Picci, le nouveau propriétaire de l’équipe qu’il a fondée. Un retour aux sources pour le Suisse, qui a retrouvé des visages bien connus.

"Quand je suis sorti de la voiture, j’ai vu Felipe Massa et il est directement venu me prendre dans ses bras" raconte Sauber. "Pour ces raisons, j’ai accepté l’invitation amicale de Picci. Les gens sont heureux de me voir, la Formule 1 a été ma vie pendant 25 ans et l’on ne peut pas oublier ça".

"En neuf mois, j’ai réussi à mettre de la distance avec la F1, et c’est pour cela que j’étais heureux que Picci me fasse cette proposition. Les gens me manquent, pas les courses. Je regarde régulièrement à la télé mais pas forcément en direct".

Sauber n’a pas tenu à commenter les performances actuelles de l’équipe qui porte encore son nom et préfère se concentrer sur la belle lutte qu’offrent les meilleures équipes de la discipline depuis le début de saison.

"Ferrari a très bien réussi son début de saison mais je suis sceptique. J’étais heureux de voir Bottas remporter sa première course car c’est génial que de telles histoires soient encore possibles. Mais ce serait encore mieux si les six meilleures voitures n’étaient pas si loin devant les autres équipes".