Romain Grosjean a effectué le plus grand nombre de tours aujourd’hui à Barcelone, avec un total impressionnant de 118 boucles. Le Français devient ainsi l’homme à avoir le plus roulé en une seule journée, en compagnie de Kevin Magnussen, qui avait aussi effectué 118 boucles mardi dernier.

Romain Grosjean a pris le 4e temps de la journée, mais c’est surtout le nombre de tours effectué sur sa Haas qui le réjouit.

« Ce fut une journée productive pour nous. Nous avons réussi à avoir un peu de roulage sous la pluie, et sur une piste séchante. Nous avons aussi fait des arrêts aux stands pour nous entraîner, et avons essayé quelques changements de réglages auxquels nous avions pensé pendant la nuit. La voiture se comporte de mieux en mieux. L’équipe fait un travail formidable. Nos arrêts aux stands ont l’air assez bon. Nous essayons de comprendre la voiture autant que nous le pouvons. Bien sûr, ce sont des tests hivernaux, et rien ne va s’approcher des conditions que nous aurons pendant un week-end de course, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons fait de bons progrès aujourd’hui. »

Le directeur de l’écurie, Gunther Steiner, sait que chaque jour compte cet hiver, avant le début des choses sérieuses à Melbourne…

« Ce fut une fort bonne journée. Bien meilleure qu’hier. Nous avons eu beaucoup de données. Romain a été capable de conduire la voiture pendant des relais plus longs et a eu un bon ressenti. Nous avons fait de bons progrès, même en roulant sur le mouillé, ce qui n’était pas l’idéal, mais nous en avons profité au maximum. »

« Maintenant, nous devons nous préparer pour la deuxième session de tests. La fiabilité a été, assurément, bonne. Cette année, nous avons eu peu de problèmes, et des petits. En comparaison de l’an dernier, c’est bien mieux. C’est ainsi que ça devrait être. »

Gunther Steiner sait que la fiabilité de son écurie ne dépend pas que d’elle…

« Ferrari a fait un très bon travail avec son unité de puissance. Elle s’est montrée très fiable. Les ingénieurs vont maintenant analyser les données et les retours des pilotes, et nous établirons ensuite un plan de tests pour la semaine prochaine. Nous en savons bien plus sur la voiture qu’il y a quatre jours. »

Après quatre jours de tests, Haas aura effectué 343 tours du circuit de Barcelone, dont 169 signés Kevin Magnussen et 174 Romain Grosjean. Un total équilibré.