Valtteri Bottas devrait très bien s’en sortir face à Lewis Hamilton cette saison : c’est ce que prédit l’un de ses anciens patrons en Formule Renault, Timo Rumpfkeil.

Le Finlandais, signé pour une saison seulement par Mercedes, devrait étonner selon lui.

"Je suis absolument convaincu qu’il va briller, avec d’excellents résultats cette année," dit-il.

"Pour la première fois depuis des années, il va enfin avoir du matériel compétitif. Et personne n’a autant envie de succès que lui."

"Valtteri a reçu un énorme talent naturel," ajoute Timo Rumpfkeil. "Il adore la technique, il ne vit que pour le sport et, aujourd’hui, il est le même gars que lorsqu’il était un jeune talent en 2008 : il a la tête bien sur ses épaules."

"En 2008, nous avons gagné la Formule Renault NEC et la Formule Renault Eurocup," rappelle-t-il. "17 victoires, 20 pole positions, 22 podiums et 16 meilleurs tours. Ca parle. Et cette année-là il a battu Daniel Ricciardo et Roberto Mehri."

"C’est vraiment un bon gars, qui n’est en F1 que pour une seule raison : il a un talent exceptionnel et il est un travailleur hors pair. Je crois que personne d’autre ne mérite plus que lui ce baquet chez Mercedes. Et personne d’autre ne travaille plus que lui pour atteindre son objectif de devenir champion du monde."