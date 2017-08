Depuis l’introduction du permis à points, aucun pilote n’a pour le moment atteint la barre des 12 points cumulés en un an, seuil qui vaut une suspension pour un Grand Prix. La palette répressive des commissaires s’étend également aux réprimandes : trois réprimandes obtenues pendant une saison, et c’est une pénalité de 10 places sur la grille qui tombe.

Seul un pilote se retrouve grandement sous pression à l’heure actuelle : Daniil Kvyat. Le Russe vient d’écoper de sept points de pénalités en seulement cinq courses : deux au Canada, pour n’avoir pas respecté son emplacement sur la grille ; deux autres en Autriche pour avoir causé une collision ; deux nouveaux à Silverstone, pour être revenu sur la piste d’une manière peu sûre et avoir ainsi percuté son propre coéquipier, Carlos Sainz. En qualifications, en Hongrie, Daniil Kvyat a pris un point de plus après avoir gêné Lance Stroll sur un tour rapide.

Fin 2016, le pilote Toro Rosso avait déjà collectionné trois points. Son total actuel se chiffre donc à 10 points, à deux unités d’une suspension. Il devra être sage comme une image jusqu’au 23 octobre – il récupérera alors deux points. Pierre Gasly doit d’ores et déjà se tenir prêt…

Sebastian Vettel et Kevin Magnussen, qui ont chacun sept points de pénalité, ne sont pas non plus totalement à l’abri. Le pilote Ferrari était même monté jusqu’à 9 points, mais est revenu à 7 après le Grand Prix de Silverstone. En 2017, il a écopé de trois points sur son permis après son fameux geste d’humeur à Bakou.

Kevin Magnussen a écopé d’un point de pénalité en Russie (franchissement des limites de la piste), de deux au Canada (dépassement d’une monoplace avant la fin de la période de voiture de sécurité virtuelle), de deux en Hongrie (pour avoir emmené Nico Hulkenberg hors des limites de la piste), et de deux autres au Grand Prix des États-Unis 2016.

Stoffel Vandoorne, Sergio Perez, Jolyon Palmer et Carlos Sainz ont cinq points de pénalité chacun. Esteban Ocon et Nico Hulkenberg en ont quatre.

Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Lance Stroll et Valtteri Bottas n’ont aucun point de pénalité de leur côté, de même que Antonio Giovinazzi.

Sur le plan des réprimandes, Sergio Perez est le seul à être véritablement menacé. Le Mexicain en compte deux, dont une pour une raison directement liée à son pilotage. Il faut deux réprimandes liées au pilotage sur trois pour écoper d’une pénalité de dix places.

Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Lance Stroll et Daniel Ricciardo ont chacun une réprimande. La réprimande de l’Australien n’est pas liée au pilotage, bien au contraire : il en a obtenu une pour avoir manqué la cérémonie de l’hymne national en Chine !

Points de pénalité par pilote :

Daniil Kvyat : 10

Sebastian Vettel : 7

Kevin Magnussen : 7

Stoffel Vandoorne : 5

Sergio Perez : 5

Jolyon Palmer : 5

Carlos Sainz Jr. : 5

Nico Hulkenberg : 4

Esteban Ocon : 4

Romain Grosjean : 3

Max Verstappen : 3

Esteban Gutiérrez : 3 (n’est plus en F1)

Felipe Massa : 2

Lewis Hamilton : 2

Pascal Wehrlein : 2

Jenson Button : 2 (retraité)

Nico Rosberg : 2 (retraité)

Felipe Nasr : 2 (n’est plus en F1)

Daniel Ricciardo : 0

Kimi Räikkönen : 0

Fernando Alonso : 0

Lance Stroll : 0

Valtteri Bottas : 0

Antonio Giovinazzi : 0 (n’est pas titulaire à plein-temps)