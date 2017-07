Alan Permane, le directeur sportif de Renault F1, est revenue sur la très belle séance de qualifications de son équipe hier, en Hongrie.

L’équipe d’Enstone est en progrès, indéniablement, depuis l’introduction des dernières évolutions aérodynamiques à Silverstone.

"L’équipe a connu une séance assez simple et libre de toute pression. Nico a eu besoin d’un seul train de pneus pour sortir de Q1 et d’un autre pour sortir de Q2. Nous sommes ravis d’être septièmes, ou les « meilleurs des autres » comme on dit," déclare Permane.

Malheureusement il n’y aura pas de Renault dans le top 10 sur la grille...

"La pénalité de Nico liée à la boîte de vitesses est regrettable, surtout sur un circuit comme celui-ci. Sans cela, nous aurions eu hâte de vivre une course simple, mais nous aurons un peu de travail pour mener Nico aux points."

"Nous avons un bon rythme par rapport aux monoplaces devant nous. Si Jolyon avait eu un meilleur vendredi, je suis convaincu qu’il aurait pu entrer en Q3. C’est la clé pour lui. S’il parvient à avoir des vendredis plus calmes, il n’y a aucune raison pour qu’il ne devienne pas un habitué de la Q3."

L’objectif pour la course est simple : "notre but est de réaliser une excellente course et de placer nos deux voitures dans les points."

Voilà qui mettra un peu plus de pression sur Jolyon Palmer, assurément.