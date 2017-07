La sixième place de Nico Hulkenberg, obtenue hier à Silverstone, représente le meilleur résultat de l’écurie Renault F1 en qualifications cette saison.

Pour Alan Permane, le directeur sportif, c’est de la fierté mais aussi un soulagement.

"Nous nous en réjouissons bien sûr. Les évolutions aérodynamiques étrennées ce week-end ont bien fonctionné et Jolyon a manqué la Q3 pour une différence infime. Nico est bien placé pour la course et Jolyon pourra librement choisir ses pneus. Nous avons hâte d’être à la course pour convertir ce résultat en points."

À quel point les intempéries ont-elles rendu la journée de samedi difficile ?

"La pluie est arrivée juste avant le début de la séance, d’où une situation complexe à gérer. Nous étions vraiment contents de nous extirper de la Q1 et de ses conditions qui évoluaient très vite."

"Nous avons ensuite poursuivi sur notre lancée pour les deux sessions suivantes. Nos deux pilotes et l’équipe ont réalisé un excellent travail dans ces conditions très variables et difficiles."