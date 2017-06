Alan Permane, le responsable de l’ingénierie en piste de Renault F1, explique pourquoi l’équipe n’a pas voulu faire trop de publicité sur le test de Robert Kubica, avant qu’il ne se déroule à Valence.

Pour celui qui est aussi le directeur sportif de Renault F1, le retour du Polonais pourrait bien être possible.

"Robert a beaucoup de fans qui sont énervés de ne pas le voir en Formule 1. Donc nous ne voulions pas lui mettre cette pression supplémentaire en annonçant trop tôt son test à Valence. Même si je suis persuadé qu’il aurait pu très bien gérer cette pression, je voulais juste que Robert s’amuse au volant," explique Permane.

"Bien entendu, il n’y a pas de limite à la perfection mais Robert était déjà très bien préparé physiquement. Nous avons dû modifier la position de quelques boutons pour les passer du côté gauche du volant, afin qu’il puisse les utiliser, mais il n’y avait rien de difficile."

Quelles sont les prochaines étapes ?

"Il est trop tôt pour en parler mais nous sommes en contact avec lui. Il n’y a pas de plan pour d’autres tests à l’heure actuelle mais c’est une possibilité pour l’avenir. Je n’avais aucun doute sur sa rapidité et il a démontré qu’un retour était possible."

"La question c’était le physique. Et il a pu piloter la voiture, et longtemps. Il s’était préparé au simulateur et au volant d’une GP3. Quelles étaient ses limites ? Nous ne le savions pas mais cela s’est vraiment bien passé."

Permane évoque donc un retour possible.

"Oui, si nous nous basons sur ses données, il est dans le coup c’est certain. C’était un travail fantastique à Valence en tout cas. Il y a évidemment des circuits différents, bien plus physiques, et seul Robert sait s’il pourrait s’y sentir plus limité. Si les choses devaient aller plus loin, cela ferait évidemment partie des choses à vérifier."

Kubica pourrait poursuivre dans les semaines à venir son entrainement dans le simulateur de Renault F1 à Enstone.