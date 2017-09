Sur une piste qui ne sourit pas à l’ADN de la Force India, Sergio Perez a fait mieux que limiter les dégâts pour son écurie. 5e d’une course mouvementée, le Mexicain a marqué de gros points sans commettre une seule erreur.

« Je suis vraiment heureux de repartir de cette course si difficile avec une 5e place. Tant de choses sont arrivées, en particulier au premier virage, où il était vraiment difficile de voir quelque chose en raison de l’eau dégagée par les voitures devant moi. Dans le même temps, je suis un peu déçu parce que je pense que nous avons manqué un podium. La seconde période de voiture de sécurité ne nous a pas aidés dans notre stratégie. Nous avons commencé la course en maxi-pluie, mais nous avons dû changer tôt de pneus pour passer aux intermédiaires derrière la voiture de sécurité, et j’ai perdu de précieuses positions. Mais c’est toujours une journée formidable et nous avons bien rebondi après des qualifications difficiles hier. Ce résultat conforte notre 4e place au championnat et je poursuis mon record de courses dans les points à Singapour. »

A noter que Sergio Perez a rejoint Max Verstappen au classement des pilotes. Il a de plus un peu éloigné la menace Esteban Ocon. Son coéquipier, plus en difficulté, a obtenu le dernier point distribué aujourd’hui.

« Je ne suis pas heureux de repartir seulement avec le point de la 10e place, mais au moins, nous laissons derrière nous un week-end difficile. Ce n’est pas la meilleure manière de célébrer mon anniversaire ! J’ai pris un bon départ, mais j’ai souffert, en pneus maxi-pluie et en inters. Ce n’était pas le cas à Monza, où j’étais beaucoup plus à l’aise sous la pluie, mais quelque chose ne fonctionnait pas, et je ne sais pas pourquoi. Une fois la piste sèche, mon rythme était bon mais je ne pouvais simplement pas doubler les voitures que je chassais. C’est très difficile de trouver une opportunité de dépassement ici. C’est bon de sauver un point, mais nous en voulions plus. »