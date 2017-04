Le choix de Fernando Alonso de rater le Grand Prix de Monaco pour courir à Indianapolis, lors des 500 miles, divise dans le paddock.

Pour Sergio Perez, le pilote Force India, c’est une bonne idée de courir cette épreuve mythique... mais pas au point de renoncer à un Grand Prix aussi mythique que celui de la Principauté.

"Je ne manquerais certainement pas Monaco pour ça. Monaco est mon week-end favori de toute l’année," lance le Mexicain.

"Je ne suis pas prêt à manquer une course comme Monaco pour l’Indy 500 et, normalement, ces deux courses tombent souvent le même week-end. J’aime l’idée de pouvoir participer à d’autres catégories et l’Indycar m’intéresse pas mal. L’Indy 500 est certainement l’une des meilleures courses au monde et j’aimerais bien y participer un jour."

Mais, pour Perez, ce sera certainement "après la Formule 1".

"J’admire en tout cas le choix de Fernando, parce qu’il a aussi tout à apprendre dans cette nouvelle série. C’est complètement différent. L’une des forces de Fernando de savoir gérer une course. Il est vraiment très bon. A Indy tout se joue souvent dans les 10 derniers tours et là, il est très fort."

En attendant de voir ce qu’Alonso fera à Indy, Perez pense évidemment à lui et à son propre week-end à Bahreïn.

"Ma priorité sera d’assurer une qualification parfaite parce que cela fait une grande différence en course si vous partez 8e plutôt que 15e. Le milieu de peloton est très proche en performance. Le premier tour est très important aussi, de même que la stratégie. C’est ce qui fait la différence entre marquer des points et ne pas en marquer."